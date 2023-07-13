«Опыт позволяет двигаться дальше»: переезд заставил жену замглавы Росмолодежи закрыть проекты в Казани

«Это неприятно»

Анастасия Фаттахова, жена замруководителя Росмолодежи и бывшего министра молодежи Татарстана Дамира Фаттахова, закрывает свои проекты в Казани. Информация о закрытии школы танцев F-Team и пространства «Мотиватика» была опубликована в социальных сетях проектов.

— «Мотиватика завершает свою деятельность, но продолжается в каждом, кто нашел здесь себя, стремление творить и создавать, находить единомышленников и быть открытым новому, реализуя свои самые смелые мечты. Мы — команда «Мотиватики», благодарим каждого, кто был причастен к нашему пространству. До новых встреч в новых проектах, — говорится на страницах соцсетей проекта.

Творческое пространство было открыто в январе 2016 года. За это время «Мотиватика» приняла у себя более 25 тысяч гостей, на этой площадке прошло более 300 мастер-классов от зарубежных преподавателей, было проведено 50 международных и всероссийских фестивалей.

— F-Team — история рождения множества звезд и созвездий, талантливых, уникальных личностей в мире танца. Но если честно, то свет этих звезд распространяется на много большее, на все пространство жизни. Когда-то это было идеалистической идеей — создать такое пространство и найти такой метод, которые будут развивать человека не только физически, но и ментально, а главное — эмоционально. И нам это удалось, — уверены основатели школы танцев F-Team.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Закрытие проектов Анастасия Фаттахова описала мотивационной речью. Своей аудитории она сообщила, что реальность выталкивает людей в новое.

— Мы в свой жизненный период можем уместить совершенно не одну свою жизнь. Реальность выталкивает в новое. Ты можешь сопротивляться, можешь сожалеть, можешь очень хотеть, но все произойдет в то время и в том месте, когда ты внутренне будешь готов и когда внешняя ситуация и обстоятельства тебя туда выпихнут. Это неприятно. Жить в этих условиях неизвестности и непредсказуемости можно только при одном условии — имея очень глубокое чувство доверия внутри себя, — высказалась она.

«Каждый проект имеет начало, расцвет и естественное завершение»

Как объяснила «Реальному времени» Анастасия Фаттахова, закрытие проектов связано с переездом в Москву. Именно он подтолкнул ее к этому шагу.

— Есть такие виды проектов, которые сильно привязаны к автору, «Мотиватика» — один из них. Проект существует там, где есть энергия человека, давшего ему рождение и питающего его развитие. Ну и не стоит забывать, что абсолютно каждый проект имеет начало, расцвет и естественное завершение. Даже человеческая жизнь, — дала комментарий собеседница издания.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О дальнейшей судьбе проекта Фаттахова ответила уклончиво, указав лишь, что опыт собственного творческого проекта дает мотивацию двигаться дальше. Она опирается на те же ценности: сотворчество, уважение и веру в собственные возможности, поэтому, по ее словам, у проекта и его автора новые амбициозные цели, которые уже начали воплощаться. Собеседница издания допустила, что, возможно, поменяется название, город или сфера творчества, но такой опыт продолжит существовать.

— Проект — среда для личностного развития «Мотиватика» — зародился в 2016 году. Он был создан с нуля, с идеи и макета на бумаге. Это уникальное пространство, где встречались разные творческие люди и воплощали свое видение. То, что было создано в рамках проекта, требует достижения нового уровня. Поэтому я не говорю о завершении, а заявляю о новом этапе развития. Уже в других масштабах и в другой локации. «Мотиватика» — особенный проект, он был первым опытом. И именно этот опыт позволяет двигаться дальше, создавать и транслировать новые подходы в педагогике, современном искусстве и психологии. Философия танца, контакт с телом, движение, заполненное эмоциями и мироощущением, лежит в основе моей авторской методологии. Я убеждена: все это необходимо миру и требует изменений и выхода на новый уровень, — заключила Анастасия Фаттахова.

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Артур Казанцев