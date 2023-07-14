Большинство российских работодателей стали чаще проводить собеседования в онлайн-формате

В России за последние 3 года 69% компаний стали чаще проводить собеседования в онлайн-формате. Основная причина — экономия времени и удобство, сообщает пресс-служба hh.ru.

Для большинства работодателей — 54% — основной причиной онлайн-собеседования является удобство и экономия времени. Среди кандидатов 31% не готов ездить в офис: онлайн-встречи сокращают вероятность того, что соискатель не дойдет.

— Среди опрошенных нами работодателей 81% собеседуют кандидатов удаленно. Исследование подтверждает: общение в онлайне может быть не менее эффективным, чем личные встречи, а сотрудники готовы работать удаленно без ущерба для результата. Главное — выстроить бизнес-процессы, чтобы не было сбоев, — подчеркнул руководитель проекта «Контур.Толк» Павел Скрипниченко.

Сотрудники 9% российских компаний, работающие в дистанционном формате, находятся за границей. Такие специалисты есть в каждой одиннадцатой компании Казани.

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Елизавета Пуншева