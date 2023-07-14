В Казани спрос на строительные услуги во II квартале 2023 года вырос на 45%

Во втором квартале текущего года в Казани спрос на все виды строительных услуг вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 204% по сравнению с первым кварталом 2023-го. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Услуги» (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Согласно данным аналитиков, в число наиболее востребованных работ в столице Татарстана вошли: кладочные работы (+572%), услуги проектирования и подготовки смет (+96%), газификация (+75%), фундаментные работы (+77%), а также изыскательские работы (+57%).

В целом за этот же промежуток времени быстрое увеличение спроса на строительные услуги отмечалось во всех регионах России. Наибольший прирост был зарегистрирован в Москве (+79%), Перми (+66%), Уфе (+63%), Улан-Удэ (+62%) и Владивостоке (+58%). Кроме того, в первую десятку вошли Екатеринбург (+56%), Красноярск (+50%), Тюмень (+48%), Ижевск (+46%), Самара (+45%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, за июнь этого года спрос на строительные и садовые услуги в Казани вырос на 13% по сравнению с прошлым годом. Среди самых популярных объектов для загородного участка — бани, бассейны и детские игровые зоны.

Так, в первом месяце лета спрос в столице Татарстана на строительство бань увеличился на 77% по сравнению с показателями прошлого года.

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Максим Кокунин