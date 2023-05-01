Андрей Клишас раскритиковал законопроект о распределении выпускников вузов

Фото: Дмитрий Резнов

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас выступил с критикой законопроекта об обязательном распределении выпускников российских университетов, предложенного Госсоветом Татарстана.



Сенатор считает, что закрыть кадровые потребности будет целесообразнее с помощью механизма целевого набора. К тому же перед принятием законопроекта необходимо убедиться, что в России есть запрос на выпускников университетов по определенным специальностям:

— Если это так и так запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов, в том числе из «глубинки», поступать и проходить обучение в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства, — выразил мнение Клишас.

Госсовет РТ в конце апреля внес в Госдуму законопроект об обязательной трехлетней отработке студентов-бюджетников после выпуска. Согласно проекту, бюджетники после выпуска должны будут отработать 3 года по специальности. Распределением по местам отработки займутся комиссии вузов. В случае отказа выпускник будет обязан возместить государству затраты на его образование.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко