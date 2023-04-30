В Госдуму внесен законопроект об обязательной трехлетней отработке студентов-бюджетников

В Госдуму внесен законопроект об обязательной трехлетней отработке студентов-бюджетников после выпуска. Его внес Госсовет Татарстана, инициатива пока не получила заключения профильной комиссии.

Согласно проекту, бюджетники после выпуска должны будут отработать 3 года по специальности. Распределением по местам отработки займутся комиссии вузов. В случае отказа выпускник будет обязан возместить государству затраты на его образование.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В пояснительной записке указано, что затраты на образование в стране очень высокие. При этом, выпускники испытывают затруднения при поиске работы в то время, как районные центры испытывают дефицит специалистов.



Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налоговых вычетов по расходам граждан на образование. Согласно новым нормам, в целях поддержки семей максимальный размер вычета по расходам на обучение ребенка увеличивается более чем в два раза — с 50 до 110 тысяч рублей.

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Елизавета Пуншева