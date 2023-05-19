Половина казанцев поддерживает идею возвращения к системе распределения выпускников вузов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Более половины казанцев — 53% — выступают за возврат к системе распределения выпускников вузов. При этом 25% высказались против такой идеи, а 21% затруднились с ответом, следует из результатов опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Однако лишь 3 из 10 студентов поддерживают эту инициативу. По мнению 53% респондентов, подобная система нарушает свободу выбора.

Чаще всего возврат к системе распределения поддерживают респонденты в возрасте старше 45 лет (61%). Среди тех, кто высказался за идею, 72% опрошенных имеют высшее образование.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана в конце апреля внес в Госдуму законопроект об обязательной трехлетней отработке студентов-бюджетников после выпуска. Согласно документу, бюджетники после выпуска должны будут отработать 3 года по специальности. Распределением по местам отработки займутся комиссии вузов. В случае отказа выпускник будет обязан возместить государству затраты на его образование.

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Елизавета Пуншева