Нейросеть «Жириновский» может стать членом ЛДПР

Нейросеть «Жириновский» может получить партбилет и стать членом ЛДПР на ближайшем съезде партии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



— На ближайший съезд ЛДПР, который пройдет ориентировочно в декабре перед выборами президента, будет вынесен вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту «Владимир Жириновский», — сказал собеседник издания.

По его словам, по уставу партии выдать документы можно лишь человеку — гражданину России. Тем не менее руководство партии считает допустимым сделать исключение в качестве символического акта увековечения основателя партии.

В начале апреля председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о создании первого в мире политического алгоритма «Жириновский».

К разработке привлекали ведущих отечественных специалистов. Для этого оцифровали научные труды политика, его выступления, письма и комментарии. Нейросеть получила доступ к информации о происходящем в мире.

— Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом «Жириновский» оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира, — заявил Слуцкий.

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Маргарита Головатенко