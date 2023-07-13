По итогам первого полугодия Турция обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам января — июня 2023 года Турция обогнала Белоруссию по ввозу товаров в Россию. На первом месте при этом остается Китай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные.

— На первом месте среди стран-импортеров оказался Китай — 42% от общего объема импорта принадлежит восточной стране. На втором месте — Турция, которая поставляет 13% от всех товаров, ввозимых в Россию из-за рубежа. Тройку лидеров замыкает Беларусь — 12%. Также в топ-5 импортеров вошли Гонконг и Казахстан, которые занимают 9% и 5% соответственно от общего объема импорта, — говорится в исследовании.

Примечательно, что рейтинг стран-импортеров за аналогичный период прошлого года выглядел иначе. На первом месте также был Китай (38%), второе место занимала Белоруссия (24%). Турция, занимавшая третье место, ввозила в Россию лишь 5% от всех товаров.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения с Россией будут и дальше расширяться. Он считает, что Россия твердо отстаивает национальные интересы и последовательно укрепляет позиции на международной арене.

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Елизавета Пуншева