Пестречинский район в 2022 году стал лидером по коэффициенту рождаемости в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В 2022 году в Татарстане самый высокий коэффициент рождаемости на 1 тысячу жителей зарегистрировали в Пестречинском районе. Он составил 11,3.

На втором месте по коэффициенту рождаемости оказался Арский район Татарстана — 10,9 рожденного на тысячу населения. Третье место делят Казань и Высокогорский район с показателем 10,7.

Наименьший среди 45 муниципалитетов Татарстана коэффициент рождаемости в 2022 году зафиксирован в Тетюшском районе. Он составил 5,1 родившегося на тысячу жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом по республике на 1 тысячу населения в прошлом году пришлось 9,2 родившегося. Ниже этот показатель, например, в Набережных Челнах (9), Актанышском и Елабужском районе (8,8), Нижнекамском районе (8,7) и Алексеевском районе (8,6), следует из данных Татарстанстата.

Напомним, в Татарстане в 2022 году естественный прирост населения зарегистрировали в трех из 45 муниципальных образований. Это Казань — на 785 человек, Пестречинский район республики — на 236 и Набережные Челны — на 33.



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Татьяна Демина