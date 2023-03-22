Жители Пестрецов жалуются на «мусорный коллапс» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Пестречинском районе Татарстана местные жители жалуются на огромные кучи свалок. По их словам, ситуация ухудшилась неделю назад, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как говорят жильцы, мусор практически не увозят. По этой причине отходы разлетаются по округе и попадают на их участки. Кроме того, объедки таскают собаки.

— Охота кричать: «Помогите нам, уберите этот мусор, чтобы в конце концов в наших Пестрецах стало чисто», — поделилась своими переживаниями Светлана Новикова.

В районной администрации о проблеме знают. Там рассказали, что проблемы начались из-за смены субподрядной организации. С января за вывоз отходов отвечает другая компания.

Фото: кадр видео ТНВ

— На сегодняшний день ООО «Экопром» пока не могут наладить работу. Мы также, как и жители нашего района, обеспокоены этой ситуацией, и в свою очередь еженедельно ведем переговоры и проводим совещания с регоператором и субподрядной организацией. Составлен примерный график вывоза ТКО, который согласован с главами поселений и представителями УК, — пояснила пресс-секретарь главы Пестречинского района Елена Никитина.

Региональный оператор отметил, что субподрядчик сменился с целью улучшения качества предоставления услуги.

— В настоящее время ведется работа по отлаживанию графика вывоза (отходов — прим. ред.) из населенных пунктов Пестречинского района. В ближайшее время работа вернется в прежний ритм, — прокомментировал проблему заместитель коммерческого директора ООО УК «ПЖКХ» Максим Ильин.

Исполком и региональный оператор так и не смогли назвать точных сроков решения проблемы.

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Айрат Назипов