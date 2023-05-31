Татарстанские следователи заподозрили директора фирмы в неуплате налогов на 92 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Под подозрение следователей попал 45-летний директор ООО «Астраклимат».

— По версии следствия, в 2018—2020 гг. 45-летний директор ООО «Астраклимат» путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 92 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

В СК отметили, что выявить преступление им удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по республике.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Месяц назад в Татарстане заподозрили руководителя ООО «СБК — Техносервис» в уклонении от уплаты налогов на 127 млн рублей. На него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

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Айрат Назипов