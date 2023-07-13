В Татарстане в этом году чаще всего попадали в аварии автовладельцы с именем Альбина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Страховая компания «Согласие» подготовила рейтинг имен автовладельцев Татарстана, которые в этом году чаще всего попадали в ДТП (исследование основано на статистике компании о страховых случаях в сегменте ОСАГО за январь — июнь 2023 года).

Чаще всего в аварии в Татарстане попадали Альбины: частота ДТП составила самый высокий показатель — 33%, на втором месте — Екатерины (32%), на третьем — Романы (27%).

При этом Валентины, Дамиры и Русланы, напротив, оказались самыми осторожными: с участием застрахованных в «Согласии» водителей с этими именами в городе за полгода не произошло ни одной аварии — 0%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Говоря о России в целом, то тройку самых «аварийных» имен составили Регины (частота ДТП — 15%), Данилы (14%) и Дарьи (13%).

А в Московском регионе чаще всего обращались за страховыми выплатами из-за ДТП автовладельцы с именем Спартак (47%).

Специалисты страховой компании обращают внимание, что к рейтингу все же не стоит относиться всерьез: имя водителя, конечно, не влияет на управление автомобилем и не учитывается при оформлении страховых полисов на транспорт.

Несмотря на все принимаемые меры, количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Татарстана растет и количество пострадавших в них увеличивается. За январь — май 2023 года зарегистрировали 1 196 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 1 458 человек.



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Илина Хакимова