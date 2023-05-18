Арабский аналог IKEA Home Box может открыть свои магазины в России

Фото: realnoevremya.ru/Маргарита Головатенко

Арабский аналог шведской сети IKEA Home Box ищет партнеров в России, рассказал вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камель Шабан в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023.



По его словам, в ближайшие 5 лет в стране может появиться до 20 магазинов этой сети.

Предполагается, что Home Box будет доступным по цене брендом, похожим на IKEA. При этом он будет занимать меньше площади (около 2,5 тыс. кв. м), сообщает ТАСС.

15 апреля в торговом центре «Щелковский» в Москве открылся магазин Swed House, который позиционирует себя как аналог IKEA. В ассортименте представлены товары собственного бренда и аналоги шведской сети.

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Маргарита Головатенко