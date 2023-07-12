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По двум улицам в Вахитовском районе Казани ограничат движение

15:42, 12.07.2023
По двум улицам в Вахитовском районе Казани ограничат движение
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На двух улицах Вахитовского района Казани ограничат движение транспорта из-за строительства трассы ливневой канализации, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

  • Ограничение с 24 по 30 июля по ул. Заводской, вблизи пересечения с ул. Г. Камала, полностью закроют проезжую часть. На это же время частично ограничат движение по ул. Г. Камала.
  • С 30 июля по 12 августа около здания №41 по ул. Заводской закроют проезжую часть. На этой же улице с 13 по 16 августа в районе здания №3 частично ограничат движение.

С 11 июля в Казани начало действовать ограничение движения по улице Городской в Московском районе города. Это связано с капитальным ремонтом внутриквартальных сетей от тепловода. Ограничение будет действовать до 3 августа на участке от ул. Городской до здания №5в.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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