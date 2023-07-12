На казанца возбудили дело за попытку провоза наличной валюты в крупном размере

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

У 33-летнего жителя Казани, прилетевшего домой из Дубая, выявили незадекларированную наличную валюту, за что возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.



При себе у казанца были 31 тыс. евро, 239 долларов США, 50 дирхамов ОАЭ, 40,6 тыс. российских рублей. В соответствии с законом без декларирования можно перемещать сумму, эквивалентную 10 тыс. долларам США. Сумма превысила двукратный размер наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

Мужчина выбрал для прохождения таможенного контроля «зеленый» коридор, таким образом заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному таможенному декларированию.

Дело возбуждено по ч. 1 статьи 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов». Ведется дознание.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За 2022 год Татарстанская таможня зарегистрировала 266 фактов незаконных перемещений наличных денег. Начальник Татарстанской таможни Марат Гараев объяснил, что рост числа нарушений связан с тем, что с марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты и денежных инструментов, которые в сумме превышают 10 тыс. долларов.

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Маргарита Головатенко