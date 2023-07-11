Казанцы пожаловались на двухкилометровую пробку в районе Оренбургского тракта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Казанские автомобилисты пожаловались на большую пробку на проспекте Победы вблизи Оренбургского тракта. Как сообщили «Реальному времени» водители, чтобы проехать этот участок дороги, им потребовалось около получаса.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в сторону улицы Баки Урманче начинается от улицы Фучика. Ее протяженность по состоянию на 19.20 11 июля составила чуть меньше двух километров.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из yandex.ru/maps

В обратную сторону протяженность пробки составляет чуть меньше километра.

Накануне казанские автомобилисты пожаловались на заторы в районе перекрестка Зорге и Даурской. Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, участок дороги перекрыт, но некоторые водители нарушали правила, из-за чего возникали пробки. На этом участке дороги идут ремонтные работы на трамвайных путях.

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Айрат Назипов