В Казани приостановят движение трамвая №4

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно приостановят движение трамвайного маршрута №4. Как сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс», решение принято из-за ремонта на перекрестке улиц Зорге — Даурской.

— При вскрытии дорожного полотна сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» были выявлены неисправности по верхнему строению пути. В связи с этим было принято решение провести работы по приведению путей к нормативному состоянию, — говорится в сообщении.

Трамвай не будет ездить по маршруту с 20.30 понедельника, 10 июля, до 05.00 вторника, 11 июля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце июня на пересечении улиц Тукая — Татарстан была повреждена контактная сеть. По этой причине в городе временно приостановили движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а и троллейбусных маршрутов №3, 5.

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Айрат Назипов