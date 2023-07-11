Минтимер Шаймиев встретился с генконсулом Турции в Казани

Государственный Советник Татарстана, первый президент республики Минтимер Шаймиев встретился с генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, который завершает свою дипломатическую деятельность в Татарстане. Встреча состоялась сегодня в казанском Кремле.



Исмет Эрикан — двенадцатый по счету генконсул с момента открытия Генконсульства Турции в Казани в 1996 году. Он приступил к своим обязанностям в октябре 2019 года. Эрикан отметил, что эта должность была одной из главных в его жизни. Он поблагодарил Минтимера Шаймиева за поддержку деятельности Генконсульства.

— Всем известно, что именно благодаря Вам татарстанско-турецкие отношения развиваются на надежном фундаменте. Высоко ценим Ваш личный вклад в открытии генконсульства в 1996 году и строительстве нового здания генконсульства… За эти четыре года, в не самый простой период для нас, мы вместе сделали много хорошего. Особо отмечу то, что во время землетрясения в Турции мы здесь сразу почувствовали огромную поддержку народа Татарстана. В нашем генконсульстве было собрано 100 тонн гуманитарной помощи от жителей Татарстана, — отметил Исмет Эрикан.

Минтимер Шаймиев поблагодарил Исмета Эрикана за разностороннюю успешную работу в Татарстане и за большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений, пожелал успехов в его дальнейшей деятельности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко