Чистая прибыль Совкомбанка за 1 квартал 2023 года 23 млрд руб.

Последние 3 квартала сложились для Банка удачно, что позволило компенсировать основные потери, вызванные санкциями, введенными против Банка 25 февраля 2022 года, и заработать хорошую прибыль по итогам I квартала. Благодаря диверсифицированной модели бизнеса, высокой адаптивности команды и эффективному риск-менеджменту Совкомбанк смог выстоять в самые тяжелые месяцы кризиса 2022 года и продолжить развитие.

Ключевые результаты за 1кв. 2023:

Чистая прибыль 23 млрд руб. с рентабельностью капитала ( ROE ) 44%;

23 млрд руб. с 44%; Активы с начала года выросли до 2,3 трлн руб. в основном за счет органического роста;

с начала года выросли до 2,3 трлн руб. в основном за счет органического роста; Капитал вырос на 12% до 214 млрд руб.[1];

вырос на 12% до 214 млрд руб.[1]; Розничный кредитный портфель вырос за 3 мес. на 5% до 611 млрд руб. благодаря росту портфеля карт рассрочки «Халва» и росту залогового кредитования;

вырос за 3 мес. на 5% до 611 млрд руб. благодаря росту портфеля карт рассрочки «Халва» и росту залогового кредитования; Портфель корпоративных кредитов за 1 квартал 2023 года вырос на 4% до 828 млрд руб. за счет восстановления экономики и замещения корпоративным сектором внешних заимствований;

за 1 квартал 2023 года вырос на 4% до 828 млрд руб. за счет восстановления экономики и замещения корпоративным сектором внешних заимствований; Средства розничных клиентов — приток на 4% за 3 мес. до 749 млрд руб. в основном за счет срочных депозитов (+7% по сравнению с 31.12.22);

— приток на 4% за 3 мес. до 749 млрд руб. в основном за счет срочных депозитов (+7% по сравнению с 31.12.22); Средства корпоративных клиентов — приток с начала года на 10% до 1 060 млрд руб. за счет текущих счетов компаний (+10% по сравнению с 31.12.22) и корпоративных депозитов (+7% по сравнению с 31.12.22);

— приток с начала года на 10% до 1 060 млрд руб. за счет текущих счетов компаний (+10% по сравнению с 31.12.22) и корпоративных депозитов (+7% по сравнению с 31.12.22); Чистый процентный доход составил 32 млрд руб.;

составил 32 млрд руб.; Чистый комиссионный доход составил 6 млрд руб.;

составил 6 млрд руб.; Нетто-выручка от небанковской деятельности (доход страховой группы) составила 4 млрд руб.;

(доход страховой группы) составила 4 млрд руб.; Норматив достаточности капитала Н1.0 по РСБУ на 31.03.23 составил 12,2%.

Информация по сегментам:

Розничный бизнес. Ипотечный портфель вырос на 4% до 188 млрд руб., портфель автокредитов вырос на 6% до 171 млрд руб., портфель карт рассрочки «Халва» вырос на 9% до 123 млрд руб. Доля портфеля залоговых кредитов в розничном кредитном портфеле составила 59%. Процентные доходы розничного бизнеса составили 32 млрд руб., комиссионные доходы составили 3 млрд руб.

Корпоративный бизнес. Портфель кредитов крупным компаниям вырос за 3 мес. на 7% до 654 млрд руб., а объем кредитов субъектам МСП вырос на 3% до 157 млрд руб. Процентные доходы корпоративного сегмента составили 24 млрд руб., комиссионные доходы составили 4 млрд руб.

Сергей Хотимский, первый заместитель председателя правления Совкомбанка:

«Первый квартал этого года сложился для банка удачно. За счет регулярной прибыли и разовых доходов банк вдвое превысил результат 2021го года. Банк адаптировался к текущей среде и сфокусирован на наиболее прибыльных нишах. Мы использовали период поддерживающих мер ЦБ РФ, чтобы абсорбировать убытки от заморозки активов за рубежом и вырасти по основным показателям. Запланированные ЦБ РФ меры по ужесточению текущей регулярной среды постепенно приведут к снижению темпов роста, что соответствует внутренним планам банка».

Ключевые события за отчетный период .

Подтверждение рейтинга «АКРА». В апреле 2023 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».

Подтверждение рейтинга «НКР». В апреле 2023 года рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне «AA-.ru», изменив прогноз с «неопределённый» на «стабильный».

Подтверждение рейтинга «Эксперт РА». В июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Совкомбанк» на уровне «ruAA», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

Финансовые результаты компаний Группы.

Страховая группа Совкомбанка (вкл. «Совкомбанк Страхование» и «Совкомбанк Страхование Жизни») по итогам 1 квартала 2023 года получила регулярную прибыль в размере 650 млн руб. Подписанная премия составила 6 млрд руб., основной прирост премий наблюдался по направлениям КАСКО и НСЖ.

Финансовый результат компании «Совкомбанк Лизинг» за 4 месяца 2023 года составил 652 млн руб., лизинговый портфель вырос на 19% по сравнению с 31.12.22.

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[1] Капитал, включая бессрочный субординированный долг и неконтрольные доли участия