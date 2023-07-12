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В Татарстане приостановят движение по трассе Р-239 на время соревнований по велогонкам

09:38, 12.07.2023
В Татарстане приостановят движение по трассе Р-239 на время соревнований по велогонкам
Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Движение на участке км 249 — км 256 автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном временно приостановят 23 июля в связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту «Tour de Tatarstan. Almetevsk», сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Во время спортивных соревнований проезд транзитного транспорта организуют по маршруту: Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево.

Когда соревнования завершатся, движение организуют в обычном режиме.

В Казани в ночь с 1 на 2 июля проходил «Ночной велофест». В связи с его проведением в столице Татарстана ограничивали движение транспорта.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктураСпорт Татарстан

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