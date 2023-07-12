Цветочное оформление и озеленение Казани подешевело почти на миллион рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году благоустройство, цветочное оформление и озеленение Казани обойдется городскому бюджету в 161,7 млн рублей, выяснило «Реальное время». Стоимость контракта оказалась на 812,6 тысячи рублей меньше начальной цены, объявленной Комитетом внешнего благоустройства.

В тендере участвовали два конкурсанта. Один из них предложил сумму, равную начальной цене контракта, второй — 161,7 млн рублей. Последним оказался местный МУП «Горводзеленхоз», с которым в итоге и заключили контракт.

Согласно документу, предприятие обязано привлечь к исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году на благоустройство, цветочное оформление и озеленение Казани были готовы выделить 162,5 млн рублей. Из этой суммы 55 млн выделялось на закупку и посадку цветов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина