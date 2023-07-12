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В части российских регионов из-за аномальной жары могут искривиться рельсы

07:52, 12.07.2023
В части российских регионов из-за аномальной жары могут искривиться рельсы
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Из-за аномальной жары в нескольких регионах России может произойти деформация железнодорожного полотна, что, в свою очередь, может стать причиной происшествий, такой прогноз сделали во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.

ВНИИ ГОЧС предупреждает, что в этих регионах «существуют риски возникновения инцидентов и происшествий, связанных с отключением холодильных установок, систем кондиционирования воздуха, электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, а также деформацией железнодорожного полотна».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Уточняется, что «в южных субъектах Уральского федерального округа, на территории Башкортостана, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей, сохраняется продолжительная жаркая сухая погода с температурой воздуха на 3 — 8 градусов выше средних климатических значений».

Также в институте обратили внимание, что в Приволжском федеральном округе с учетом чрезвычайных и высоких классов пожарной опасности прогнозируется возникновение единичных очагов природных пожаров.

В Татарстане в 11-й раз с начала весны продлили штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. На территории республики с 11 по 17 июля местами сохранится высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожарная опасность лесов. Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля.

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Илина Хакимова
ОбществоПроисшествия

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