В ООН призвали запретить пропаганду ненависти во всем мире

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что пропаганда ненависти, представляющая собой подстрекательство к насилию, дискриминацию и вражду должна быть запрещена во всех странах.

Слова были сказаны на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в рамках срочной дискуссии в связи с актами осквернения Корана.

Тюрк подчеркнул, что «с языком ненависти необходимо бороться во всех обществах посредством диалога, образования, повышения осведомленности, межконфессионального и межобщинного взаимодействия и других инструментов государственной политики».

Верховный комиссар ООН считает, что в сложившейся ситуации и политические, и религиозные лидеры должны твердо выступить «против неуважения и нетерпимости не только в отношении собственных общин, но и любой группы, подвергшейся атаке», передает ТАСС его слова.

Во вторник СПЧ провел срочную дискуссию в связи с актами осквернения Корана, в частности акцией по сожжению священной для мусульман книги в Стокгольме 28 июня.

Встречу запросил Пакистан от имени нескольких членов Организации исламского сотрудничества. Несмотря на то, что Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, делегация активно участвует в дискуссиях.



В первый день праздника Курбан-байрам Коран сожгли в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

В начале месяца страны-участницы Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвали мусульманские страны принять коллективные меры против оскорбления ислама. Экстренное заседание организации созвала Саудовская Аравия.

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Илина Хакимова