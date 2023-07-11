На заседании СБ ООН по «Северным потокам» отсутствуют представители Дании, Швеции и Германии

Представители Дании, ФРГ и Швеции не присутствуют на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по подрывам «Северных потоков».

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, эти страны не предоставляют данные о расследовании инцидента.

— В СБ ООН растет недопонимание в связи с тем, что Дания, ФРГ и Швеция не предоставляют данные о расследовании подрывов «Северных потоков». Россия будет поднимать в СБ ООН тему подрыва «Северных потоков» до тех пор, пока виновные не понесут ответственность, — цитирует его ТАСС.

Напомним, российская делегация запросила провести открытое заседания Совета Безопасности ООН по теме подрыва «Северных потоков» 11 июля. Как рассказал первый заместитель постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский, Россия запросила «британское председательство пригласить для отчета представителей» трех стран — Дании, ФРГ и Швеции, ведущих расследования по факту диверсий на газопроводах.

В начале февраля журналист Сеймур Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

В мае глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что пока ни одна спецслужба не может дать однозначный ответ, кто виновен в подрыве «Северных потоков». Он добавил, что место диверсии находится на морском дне, что существенно осложняет работу криминалистов.



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Айрат Назипов