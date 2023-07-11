В Татарстане расчистят русло реки Сумки за 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Зеленодольском районе Татарстана стартовали работы по расчистке русла реки Сумки в деревне Ивановское. На эти цели из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Работы продлятся до 2025 года. На данный момент на объекте ведут расчистку берега от древесно-кустарниковой растительности.

Как напомнили в пресс-службе министерства, работы проводятся для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», власти Елабужского района Татарстана потратят почти 20 млн рублей на расчистку русла и благоустройство береговой линии реки Камы. Исполнитель также будет нести ответственность за охрану территории.

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Айрат Назипов