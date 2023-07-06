В Елабужском районе Татарстана расчистят и благоустроят береговую линию реки Камы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», власти Елабужского района Татарстана потратят почти 20 млн рублей на расчистку русла и благоустройство береговой линии реки Камы. Контракт на выполнение работ будет действовать до конца текущего года.

Подрядчик будет заниматься разработкой грунта плавучими землесосными снарядами в несколько этапов. На первом ему предстоит разработать и уложить 12,5 тысячи кубометров песка, а на втором — 70,8 тысячи. Кроме того, во время проведения работ ему предстоит вести трехстадийную фотофиксацию: до начала, во время и после окончания.

Как уточняется в проекте договора, исполнитель также будет нести ответственность за охрану территории. Так, ему нужно будет заключать договоры со специализированными предприятиями и организациями, занимающимися водолазными работами. Вместе с этим он должен будет проводить мероприятия по компенсации причиненного вреда водным биологическим ресурсам, а также самостоятельно ликвидировать весь собранный мусор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце мая сообщалось, что в Советском районе Казани на благоустройство территорий, прилегающих к водным объектам, планируют выделить 1,1 млн рублей. В списке 16 водоемов и рек, в том числе Казанка.

Профинансируют работы из бюджета столицы Татарстана. В их перечень входит очистка берегов и водной поверхности от мусора, сбор случайного мусора, формовочная обрезка деревьев высотой более 5 метров, омолаживающая обрезка скелетных ветвей деревьев, вырезка порослей тополя и ивы, валка деревьев диаметром до и более 300 мм. В обязанности подрядчика также войдет погрузка дров, древесных отходов, порубочных остатков, мусора и их утилизация.



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Максим Кокунин