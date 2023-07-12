Более трети россиян употребляют сладости каждый день

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более трети россиян — 35% — употребляют сладкое каждый день. Еще 14% позволяют себе есть продукты с высоким содержанием сахара несколько раз в день, 31% — раз в несколько дней, 11% — раз в неделю, а 2% вообще не едят сладости. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» со ссылкой на соответствующий опрос.

Самой любимой сладостью среди респондентов является шоколад — за такой вариант ответа проголосовали 58% респондентов. На втором месте в рейтинге — конфеты (32%), на третьем — торты (31%). Сладкая выпечка нравится 29% опрошенным, а мармелад — 17%. Еще 16% выбрали фрукты с высоким содержанием сахара, а 12% — пастилу.

Фото: realnoevremya.ru

При этом половина опрошенных тратит на сладкое не более тысячи рублей в месяц, еще 39% — от тысячи до 3 тысяч рублей. От 3 до 5 тысяч рублей расходуют на эти цели 9% респондентов, только 3% — больше 5 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в Казани испечь губадию на 12 порций можно за 833 рубля. Согласно традиционному рецепту, для приготовления традиционного татарского угощения на 12 порций понадобится 2 литра ряженки, 2 кг муки, 4 куриных яйца, 500 мл молока, 12 г сухих дрожжей, 300 г сливочного масла, 400 г сахара, 400 г отварного белого круглозерного риса, 300 г сухофруктов (изюм или курага), 40 г сметаны.

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Елизавета Пуншева