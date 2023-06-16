Аналитики рассчитали затраты казанцев на приготовление губадии

В Казани испечь губадию на 12 порций можно за 833 рубля, а с учетом скидок — за 779 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «СберМаркет».

Согласно традиционному рецепту, для приготовления традиционного татарского угощения на 12 порций понадобится 2 литра ряженки, 2 кг муки, 4 куриных яйца, 500 мл молока, 12 г сухих дрожжей, 300 г сливочного масла, 400 г сахара, 400 г отварного белого круглозерного риса, 300 г сухофруктов (изюм или курага), 40 г сметаны.

Губадия — многослойный закрытый круглый пирог из сдобного теста, классическое блюдо татарской кухни. Изначально был распространен мясной вариант пирога, сейчас более популярна его сладкая версия. С древних времен губадия ассоциируется у татар с обрядом бракосочетания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Татарстане подорожал минимальный набор продуктов питания. На конец апреля 2023 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Татарстане составила 4 920,4 рубля в расчете на месяц. По сравнению с декабрем прошлого года она увеличилась на 3,3%.

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Айрат Назипов