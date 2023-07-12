Ремонт казанских памятников подешевел почти в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани ремонт памятников в 2023 году обойдется в 3,9 млн рублей. Стоимость контракта в ходе тендера опустилась на 43,5% от начальной цены, выяснило «Реальное время».

На заключение контракта было четыре претендента, один из них позже отозвал заявку. Остальные три конкурсанта предложили за свои услуги 6,9 млн, 3,94 млн и 3,9 млн рублей соответственно.

Контракт в итоге заключили с казанским МУП «Горводзеленхоз». По контракту трест обязан привлечь к его исполнению субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подрядчику предстоит провести демонтаж разрушенных участков, постаментов, пьедесталов, отбивку штукатурки, установку отсутствующих гранитных плит, шлифовку участков постаментов и пьедесталов после выполнения работ по установке плитки, затирку швов спецсоставами, покраску постаментов и обновление памятных надписей. Также от него требуется очищать от стойких химических загрязнений поверхности объектов, а по завершении работ вывезти строительный мусор.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на ремонт памятников из бюджета Казани готовы были выделить 6,9 млн рублей. В списке 84 объекта, в том числе монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Левченко, обелиск в поселке Вишневка по ул. Заречной, памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячелетия, памятник Рашиту Вагапову в сквере у Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая и так далее.



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Татьяна Демина