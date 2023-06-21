Новости общества

07:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На ремонт казанских памятников выделят 6,9 млн рублей

07:10, 21.06.2023
На ремонт казанских памятников выделят 6,9 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Казани на ремонт памятников готовы направить 6,9 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете, выяснило «Реальное время».

В списке перечислены 84 объекта. Таким образом, в среднем на один объект потратить готовы 82,3 тысячи рублей.

Отремонтировать в этом году требуется следующие объекты:

  • мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, проживающим на территории Татарстана по ул. Фатыха Амирхана;
  • монумент павшим воинам 1941—1945 годов по ул. Ленина;
  • монумент павшим воинам 1941—1945 годов по ул. Рихарда Зорге в поселке Кадышево;
  • стела в честь города-героя Волгограда на перекрестке ул. Волгоградской — Ибрагимова
  • памятник С. Орджоникидзе по ул. Лядова;
  • памятник В. Копылову по ул. Кошевого — Копылова около ДК им. Ленина;
  • памятник погибшим воинам 1941—1945 годов в поселке Сухая река по ул. Б. Заречной;
  • памятник Садри Максуди в сквере «Стамбул»;
  • памятник Петру и Февронии;
  • памятник А.В. Вишневскому по ул. Толстого, 2;
  • памятник медикам, павшим во время Великой Отечественной войны, по ул. Толстого, 6;
  • памятник А.С. Пушкину по ул. Пушкина;
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • памятник В.И. Ленину и С.М. Кирову по ул. Щапова, 10а;
  • памятник воинам 146-й Островской стрелковой дивизии по Катановскому переулку, 3;
  • памятник Нужину по ул. Кремлевской у здания УНИКСА;
  • памятник Карлу Фуксу в сквере Фукса;
  • памятник В.М. Бехтереву в сквере Волкова по ул. Бутлерова;
  • памятник Сайдашеву у здания Татгуманитарного университета по ул. Лево-Булачной;
  • памятник С.М. Кирову по ул. Карла Маркса, 72;
  • бюст Котельникова в сквере Котельникова;
  • монумент погибшим воинам в ЦПКиО им. Горького;
  • памятник М. Вахитову на площади Тукая;
  • памятник Гумилеву по ул. Петербургской;
  • памятник Г. Тукаю по ул. Театральной;
  • памятник митрополиту Андриану на пересечении ул. Петербургской и Ульянова-Ленина;
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • памятник Рустему Яхину по ул. Большой Красной;
  • памятник Хади Такташу по ул. Марселя Салимжанова;
  • памятник Баки Урманче в сквере по ул. Большой Красной;
  • памятник Кул Гали в парке Тысячелетия;
  • памятник Марджани;
  • памятник «Хоррият» на площади Султангалиева;
  • чаша по ул. Нурлсултана Назарбаева;
  • памятник Завойскому по ул. Кремлевской, у физического корпуса КФУ;
  • мемориальный комплекс «Шаляпин» на ул. Баумана;
  • обелиск в ЖК Ферма-2 по ул. Р. Гареева;
  • обелиск в поселке Мирный;
  • обелиск поселке Мирный по ул. Красноуральской;
  • обелиск в поселке Отары по ул. Садовой;
  • обелиск в поселке Отары по ул. Центрально-Отарской;
  • обелиск в поселке Салмачи по ул. Мира;
  • памятник Рихарду Зорге в сквере Славы (Зорге — проспект Победы);
  • звезда в сквере Славы (Зорге — проспект Победы);
  • сквер славы памятные гранитные камни с именами участников Великой Отечественной войны;
  • бюст Д.М. Карбышева в сквере Карбышева;
  • аллея памяти по ул. Бутлерова, 7;
  • памятник Н.Е. Ершова в сквере на перекрестке ул. Николая Ершова и Чехова;
  • памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячелетия;
  • памятник А.М. Пешкову по ул. Горького, 10а;
  • памятник Мустаю Кариму;
  • мемориальная стела — памятник Васильченко по ул. Васильченко;
  • монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Левченко;
  • монумент по ул. Яруллина;
  • обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Красная Горка, по ул. Приволжской, 42;
  • памятник «Зареченцам-кировчанам» в парке Петрова;
  • памятник «Защитникам отечества» в поселке Залесный;
  • памятник В.И. Ленину по ул. Рахимова;
  • памятный знак Герою Советского Союза Г.А. Батыршину по ул. Батыршина;
  • памятный знак Героям Советского Союза Б.С. Рахимову и В.И. Левченко в поселке Левченко по ул. Рахимова, 11;
  • мемориал к 200-летию завода в парке им. Петрова;
  • памятник Петрову в парке им. Петрова;
  • бюст Лукницкого по ул. Лукницкого;
  • памятник Туполеву на пересечении улиц Декабристов и Гагарина;
  • памятник Бишбалта в сквере Столярова;
  • бюст Герою Советского Союза Н.Д. Липатову в поселке Дербышки по ул. Липатова;
  • памятник участникам Великой Отечественной войны и блокадникам в поселке Дербышки, парк Саид-Галеева;
  • обелиск в поселке Аки, ул. Транспортная;
  • обелиск в поселке Большие Дербышки по ул. Кооперативной;
  • обелиск в поселке Вишневка по ул. Заречной;
  • обелиск в поселке Вознесенское по ул. Центральной;
  • обелиск в поселке Константиновка по ул. Советскойя;
  • обелиск в поселке Малые Клыки по ул. Б. Красной;
  • обелиск в поселке Самосырово по ул. Мира;
  • памятный знак «П.А. Витеру»
  • обелиск в поселке Чебакса, ул. Беркутова;
  • памятник «Малая форма памяти Р.К. Халитова, полного кавалера Орденов Славы 3-х степеней» по ул. Халитова в сквере у «Казанькомпрессормаша»;
  • памятник участникам Великой Отечественной войны по ул. Новаторов;
  • стела «Орден Победы» на пересечении улиц Гвардейской и Даурской;
  • орден Победы, посвященный 55-летию Победы на перекрестке проспекта Победы — ул. Закиева;
  • памятный камень в честь Д.М. Карбышева по ул. Рихарда Зорге, 1;
  • памятник «Малая форма памяти Р.А. Зорге, Героя Советского Союза» по ул. Рихарда Зорге, 1а;
  • памятник Р.В. Вагапову в сквере у Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая;
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • памятник танкистам в сквере по ул. Сахарова, 12;
  • аллея ветеранов Великой Отечественной войны по ул. Академика Глушко;

  • звезда в Аллее Славы сотрудников Порохового завода в парке Петрова.

Ремонт памятников включает в себя такие работы, как демонтаж разрушенных участков, постаментов, пьедесталов, отбивку штукатурки, установку отсутствующих гранитных плит, шлифовку участков постаментов и пьедесталов после выполнения работ по установке плитки, затирка швов спецсоставами, покраска постаментов и обновление памятных надписей. Также поверхности объектов требуется очищать от стойких химических загрязнений, а по завершении работ необходимо вывезти строительный мусор.

    Заказчик работы — Комитет внешнего благоустройства Казани. Работы требуется завершить до конца 2023 года.

    В прошлом году из муниципального бюджета на ремонт памятников, расположенных в столице Татарстана, выделяли почти 4,7 миллиона рублей. В списке находились 82 объекта, в том числе памятник Садри Максуди в сквере «Стамбул», памятный знак Герою Советского Союза Г.А. Батыршину и другие.

    Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

    Татьяна Демина
    ОбществоИнфраструктура Татарстан Комитет внешнего благоустройства

    Новости партнеров

    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также