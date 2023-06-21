На ремонт казанских памятников выделят 6,9 млн рублей
В 2023 году в Казани на ремонт памятников готовы направить 6,9 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете, выяснило «Реальное время».
В списке перечислены 84 объекта. Таким образом, в среднем на один объект потратить готовы 82,3 тысячи рублей.
Отремонтировать в этом году требуется следующие объекты:
- мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, проживающим на территории Татарстана по ул. Фатыха Амирхана;
- монумент павшим воинам 1941—1945 годов по ул. Ленина;
- монумент павшим воинам 1941—1945 годов по ул. Рихарда Зорге в поселке Кадышево;
- стела в честь города-героя Волгограда на перекрестке ул. Волгоградской — Ибрагимова
- памятник С. Орджоникидзе по ул. Лядова;
- памятник В. Копылову по ул. Кошевого — Копылова около ДК им. Ленина;
- памятник погибшим воинам 1941—1945 годов в поселке Сухая река по ул. Б. Заречной;
- памятник Садри Максуди в сквере «Стамбул»;
- памятник Петру и Февронии;
- памятник А.В. Вишневскому по ул. Толстого, 2;
- памятник медикам, павшим во время Великой Отечественной войны, по ул. Толстого, 6;
- памятник А.С. Пушкину по ул. Пушкина;
- памятник В.И. Ленину и С.М. Кирову по ул. Щапова, 10а;
- памятник воинам 146-й Островской стрелковой дивизии по Катановскому переулку, 3;
- памятник Нужину по ул. Кремлевской у здания УНИКСА;
- памятник Карлу Фуксу в сквере Фукса;
- памятник В.М. Бехтереву в сквере Волкова по ул. Бутлерова;
- памятник Сайдашеву у здания Татгуманитарного университета по ул. Лево-Булачной;
- памятник С.М. Кирову по ул. Карла Маркса, 72;
- бюст Котельникова в сквере Котельникова;
- монумент погибшим воинам в ЦПКиО им. Горького;
- памятник М. Вахитову на площади Тукая;
- памятник Гумилеву по ул. Петербургской;
- памятник Г. Тукаю по ул. Театральной;
- памятник митрополиту Андриану на пересечении ул. Петербургской и Ульянова-Ленина;
- памятник Рустему Яхину по ул. Большой Красной;
- памятник Хади Такташу по ул. Марселя Салимжанова;
- памятник Баки Урманче в сквере по ул. Большой Красной;
- памятник Кул Гали в парке Тысячелетия;
- памятник Марджани;
- памятник «Хоррият» на площади Султангалиева;
- чаша по ул. Нурлсултана Назарбаева;
- памятник Завойскому по ул. Кремлевской, у физического корпуса КФУ;
- мемориальный комплекс «Шаляпин» на ул. Баумана;
- обелиск в ЖК Ферма-2 по ул. Р. Гареева;
- обелиск в поселке Мирный;
- обелиск поселке Мирный по ул. Красноуральской;
- обелиск в поселке Отары по ул. Садовой;
- обелиск в поселке Отары по ул. Центрально-Отарской;
- обелиск в поселке Салмачи по ул. Мира;
- памятник Рихарду Зорге в сквере Славы (Зорге — проспект Победы);
- звезда в сквере Славы (Зорге — проспект Победы);
- сквер славы памятные гранитные камни с именами участников Великой Отечественной войны;
- бюст Д.М. Карбышева в сквере Карбышева;
- аллея памяти по ул. Бутлерова, 7;
- памятник Н.Е. Ершова в сквере на перекрестке ул. Николая Ершова и Чехова;
- памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячелетия;
- памятник А.М. Пешкову по ул. Горького, 10а;
- памятник Мустаю Кариму;
- мемориальная стела — памятник Васильченко по ул. Васильченко;
- монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Левченко;
- монумент по ул. Яруллина;
- обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Красная Горка, по ул. Приволжской, 42;
- памятник «Зареченцам-кировчанам» в парке Петрова;
- памятник «Защитникам отечества» в поселке Залесный;
- памятник В.И. Ленину по ул. Рахимова;
- памятный знак Герою Советского Союза Г.А. Батыршину по ул. Батыршина;
- памятный знак Героям Советского Союза Б.С. Рахимову и В.И. Левченко в поселке Левченко по ул. Рахимова, 11;
- мемориал к 200-летию завода в парке им. Петрова;
- памятник Петрову в парке им. Петрова;
- бюст Лукницкого по ул. Лукницкого;
- памятник Туполеву на пересечении улиц Декабристов и Гагарина;
- памятник Бишбалта в сквере Столярова;
- бюст Герою Советского Союза Н.Д. Липатову в поселке Дербышки по ул. Липатова;
- памятник участникам Великой Отечественной войны и блокадникам в поселке Дербышки, парк Саид-Галеева;
- обелиск в поселке Аки, ул. Транспортная;
- обелиск в поселке Большие Дербышки по ул. Кооперативной;
- обелиск в поселке Вишневка по ул. Заречной;
- обелиск в поселке Вознесенское по ул. Центральной;
- обелиск в поселке Константиновка по ул. Советскойя;
- обелиск в поселке Малые Клыки по ул. Б. Красной;
- обелиск в поселке Самосырово по ул. Мира;
- памятный знак «П.А. Витеру»
- обелиск в поселке Чебакса, ул. Беркутова;
- памятник «Малая форма памяти Р.К. Халитова, полного кавалера Орденов Славы 3-х степеней» по ул. Халитова в сквере у «Казанькомпрессормаша»;
- памятник участникам Великой Отечественной войны по ул. Новаторов;
- стела «Орден Победы» на пересечении улиц Гвардейской и Даурской;
- орден Победы, посвященный 55-летию Победы на перекрестке проспекта Победы — ул. Закиева;
- памятный камень в честь Д.М. Карбышева по ул. Рихарда Зорге, 1;
- памятник «Малая форма памяти Р.А. Зорге, Героя Советского Союза» по ул. Рихарда Зорге, 1а;
- памятник Р.В. Вагапову в сквере у Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая;
- памятник танкистам в сквере по ул. Сахарова, 12;
- аллея ветеранов Великой Отечественной войны по ул. Академика Глушко;
звезда в Аллее Славы сотрудников Порохового завода в парке Петрова.
Ремонт памятников включает в себя такие работы, как демонтаж разрушенных участков, постаментов, пьедесталов, отбивку штукатурки, установку отсутствующих гранитных плит, шлифовку участков постаментов и пьедесталов после выполнения работ по установке плитки, затирка швов спецсоставами, покраска постаментов и обновление памятных надписей. Также поверхности объектов требуется очищать от стойких химических загрязнений, а по завершении работ необходимо вывезти строительный мусор.
Заказчик работы — Комитет внешнего благоустройства Казани. Работы требуется завершить до конца 2023 года.
В прошлом году из муниципального бюджета на ремонт памятников, расположенных в столице Татарстана, выделяли почти 4,7 миллиона рублей. В списке находились 82 объекта, в том числе памятник Садри Максуди в сквере «Стамбул», памятный знак Герою Советского Союза Г.А. Батыршину и другие.
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