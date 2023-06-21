На ремонт казанских памятников выделят 6,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в Казани на ремонт памятников готовы направить 6,9 млн рублей. Средства на эти цели предусмотрены в городском бюджете, выяснило «Реальное время».

В списке перечислены 84 объекта. Таким образом, в среднем на один объект потратить готовы 82,3 тысячи рублей.

Отремонтировать в этом году требуется следующие объекты:

мемориал участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС гражданам, проживающим на территории Татарстана по ул. Фатыха Амирхана;

монумент павшим воинам 1941—1945 годов по ул. Ленина;

монумент павшим воинам 1941—1945 годов по ул. Рихарда Зорге в поселке Кадышево;

стела в честь города-героя Волгограда на перекрестке ул. Волгоградской — Ибрагимова

памятник С. Орджоникидзе по ул. Лядова;

памятник В. Копылову по ул. Кошевого — Копылова около ДК им. Ленина;

памятник погибшим воинам 1941—1945 годов в поселке Сухая река по ул. Б. Заречной;

памятник Садри Максуди в сквере «Стамбул»;

памятник Петру и Февронии;

памятник А.В. Вишневскому по ул. Толстого, 2;

памятник медикам, павшим во время Великой Отечественной войны, по ул. Толстого, 6;

памятник А.С. Пушкину по ул. Пушкина;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

памятник В.И. Ленину и С.М. Кирову по ул. Щапова, 10а;



памятник воинам 146-й Островской стрелковой дивизии по Катановскому переулку, 3;

памятник Нужину по ул. Кремлевской у здания УНИКСА;

памятник Карлу Фуксу в сквере Фукса;

памятник В.М. Бехтереву в сквере Волкова по ул. Бутлерова;

памятник Сайдашеву у здания Татгуманитарного университета по ул. Лево-Булачной;

памятник С.М. Кирову по ул. Карла Маркса, 72;

бюст Котельникова в сквере Котельникова;

монумент погибшим воинам в ЦПКиО им. Горького;

памятник М. Вахитову на площади Тукая;

памятник Гумилеву по ул. Петербургской;

памятник Г. Тукаю по ул. Театральной;

памятник митрополиту Андриану на пересечении ул. Петербургской и Ульянова-Ленина;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

памятник Рустему Яхину по ул. Большой Красной;

памятник Хади Такташу по ул. Марселя Салимжанова;

памятник Баки Урманче в сквере по ул. Большой Красной;

памятник Кул Гали в парке Тысячелетия;

памятник Марджани;

памятник «Хоррият» на площади Султангалиева;

чаша по ул. Нурлсултана Назарбаева;

памятник Завойскому по ул. Кремлевской, у физического корпуса КФУ;

мемориальный комплекс «Шаляпин» на ул. Баумана;

обелиск в ЖК Ферма-2 по ул. Р. Гареева;

обелиск в поселке Мирный;

обелиск поселке Мирный по ул. Красноуральской;

обелиск в поселке Отары по ул. Садовой;

обелиск в поселке Отары по ул. Центрально-Отарской;

обелиск в поселке Салмачи по ул. Мира;

памятник Рихарду Зорге в сквере Славы (Зорге — проспект Победы);

звезда в сквере Славы (Зорге — проспект Победы);

сквер славы памятные гранитные камни с именами участников Великой Отечественной войны;

бюст Д.М. Карбышева в сквере Карбышева;

аллея памяти по ул. Бутлерова, 7;

памятник Н.Е. Ершова в сквере на перекрестке ул. Николая Ершова и Чехова;

памятник «Благотворителю Асгату Галимзянову» на площади Тысячелетия;

памятник А.М. Пешкову по ул. Горького, 10а;

памятник Мустаю Кариму;

мемориальная стела — памятник Васильченко по ул. Васильченко;

монумент воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Левченко;

монумент по ул. Яруллина;

обелиск воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Красная Горка, по ул. Приволжской, 42;

памятник «Зареченцам-кировчанам» в парке Петрова;

памятник «Защитникам отечества» в поселке Залесный;

памятник В.И. Ленину по ул. Рахимова;

памятный знак Герою Советского Союза Г.А. Батыршину по ул. Батыршина;

памятный знак Героям Советского Союза Б.С. Рахимову и В.И. Левченко в поселке Левченко по ул. Рахимова, 11;

мемориал к 200-летию завода в парке им. Петрова;

памятник Петрову в парке им. Петрова;

бюст Лукницкого по ул. Лукницкого;

памятник Туполеву на пересечении улиц Декабристов и Гагарина;

памятник Бишбалта в сквере Столярова;

бюст Герою Советского Союза Н.Д. Липатову в поселке Дербышки по ул. Липатова;

памятник участникам Великой Отечественной войны и блокадникам в поселке Дербышки, парк Саид-Галеева;

обелиск в поселке Аки, ул. Транспортная;

обелиск в поселке Большие Дербышки по ул. Кооперативной;

обелиск в поселке Вишневка по ул. Заречной;

обелиск в поселке Вознесенское по ул. Центральной;

обелиск в поселке Константиновка по ул. Советскойя;

обелиск в поселке Малые Клыки по ул. Б. Красной;

обелиск в поселке Самосырово по ул. Мира;

памятный знак «П.А. Витеру»

обелиск в поселке Чебакса, ул. Беркутова;

памятник «Малая форма памяти Р.К. Халитова, полного кавалера Орденов Славы 3-х степеней» по ул. Халитова в сквере у «Казанькомпрессормаша»;

памятник участникам Великой Отечественной войны по ул. Новаторов;

стела «Орден Победы» на пересечении улиц Гвардейской и Даурской;

орден Победы, посвященный 55-летию Победы на перекрестке проспекта Победы — ул. Закиева;

памятный камень в честь Д.М. Карбышева по ул. Рихарда Зорге, 1;

памятник «Малая форма памяти Р.А. Зорге, Героя Советского Союза» по ул. Рихарда Зорге, 1а;

памятник Р.В. Вагапову в сквере у Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая;

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

памятник танкистам в сквере по ул. Сахарова, 12;

аллея ветеранов Великой Отечественной войны по ул. Академика Глушко;

звезда в Аллее Славы сотрудников Порохового завода в парке Петрова.

Ремонт памятников включает в себя такие работы, как демонтаж разрушенных участков, постаментов, пьедесталов, отбивку штукатурки, установку отсутствующих гранитных плит, шлифовку участков постаментов и пьедесталов после выполнения работ по установке плитки, затирка швов спецсоставами, покраска постаментов и обновление памятных надписей. Также поверхности объектов требуется очищать от стойких химических загрязнений, а по завершении работ необходимо вывезти строительный мусор.



Заказчик работы — Комитет внешнего благоустройства Казани. Работы требуется завершить до конца 2023 года.

В прошлом году из муниципального бюджета на ремонт памятников, расположенных в столице Татарстана, выделяли почти 4,7 миллиона рублей. В списке находились 82 объекта, в том числе памятник Садри Максуди в сквере «Стамбул», памятный знак Герою Советского Союза Г.А. Батыршину и другие.



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Татьяна Демина