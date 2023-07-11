«Газпромнефть — Битумные материалы» и КНИТУ запускают новый образовательный проект

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ — БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

«Газпромнефть — Битумные материалы» совместно с Казанским национальным исследовательским технологическим университетом запустят новую магистерскую программу. Подготовка специалистов в области химии будет осуществляться на площадке передовой инженерной школы КНИТУ — «Промхимтех».

Образовательный проект предусматривает подготовку высококвалифицированных научных кадров. Это особенно актуально для «Газпромнефть — Битумные материалы» в связи с расширением Научно-исследовательского центра, который расположится в ОЭЗ «Новоорловская» вместе с Лабораторно-пилотным комплексом «Газпромнефть — Промышленных инноваций». В свою очередь, студенты получат компетенции, необходимые на старте карьеры, смогут эффективнее изучить и освоить методы исследований вяжущих.

В рамках открытия новой образовательной программы состоялась встреча представителей вуза и предприятия, на которой обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, организации стажировок на производстве для специалистов КНИТУ, обмена опытом. Экспертам от «Газпромнефть — Битумные материалы» рассказали о работе Института нефти, химии и нанотехнологий и Лицея-интерната с углубленным изучением химии. Кроме того, специалисты предприятия приняли участие в процедуре защиты магистерских диссертаций на кафедре химической технологии переработки нефти и газа.

Ксения Политаева, заместитель генерального директора «Газпромнефть — Битумные материалы» по работе с персоналом и организационному развитию:

«Сотрудники — наш главный актив, источник энергии и новых знаний. Совместный образовательный проект с КНИТУ позволит нам готовить не просто востребованных специалистов, а экспертов, которые через несколько лет займутся развитием отечественной дорожной отрасли. Вуз известен своей фундаментальной научной базой и сильным химико-технологическим профилем. Для нас важно привлекать молодых специалистов именно этого направления. Это связано и с развитием производств, и с нашими планами по расширению нашего научно-исследовательского блока. Мы готовы делиться экспертизой со студентами, которые в дальнейшем смогут направить полученный опыт на разработку новых решений в дорожном строительстве».

Наталья Башкирцева, директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ:

«Наша профильная кафедра химической технологии переработки нефти и газа обладает по-настоящему сильной школой битумов. Это закладывает научно-исследовательскую основу для совместной работы с «Газпромнефть — Битумные Материалы» — ведущим отечественным предприятием по выпуску вяжущих и битумопроизводных продуктов».

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