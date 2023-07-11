В Минпромторге России прорабатывают обязательные сертификаты для электросамокатов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Минпромторг России прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. С февраля этого года в стране действует ГОСТ, однако он добровольный и не дает гарантий безопасности, пояснили в ведомстве «Известиям».



Следующим шагом после введения сертификации электросамокатов должна стать их обязательная регистрация в ГИБДД, полагают общественники.

— Обязательная сертификация — инструмент защиты интересов пользователей СИМ. Он позволит приобрести качественную технику, а также обеспечит безопасность для пешеходов и автомобилистов, — сказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, рассчитывается ввести такие критерии, как ограничение скорости в пределах установленных лимитов, наличие светоотражателей и светотехники, а также площадки под крепление идентификационного номера.

В пресс-службе кикшеринговой компании Whoosh отметили, что инициатива в большей степени касается частных устройств и поможет подчинить их единым требованиям и нормам, закрепленным в ПДД.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В России электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать получать государственные номерные знаки, как и автомобили. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, занимающийся вопросами транспорта и дорожной сети, считает, что следующим шагом станет создание надежной системы фиксации правонарушений.

В начале июля появилась информация, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

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Маргарита Головатенко