Жители Куюков жалуются, что из-за «неместных» детей их собственным не хватило места в единственной школе
Родители детей в Куюках столкнулись с новой проблемой: в единственную местную школу не попали 200 детей из числа живущих в деревне, которая фактически уже давно вошла в состав Казани, а по документам — все еще часть Пестречинского района.
Местные жители говорят, что кроме объективной причины — ограниченной вместимости лицея «Алгоритм», есть и субъективные — туда успели поступить «неместные» дети.
Так, казанский юрист Юрий Публиков, проживающий, по его словам, в Куюках постоянно, получил 4 июля отказ на заявление о приеме сына с постоянной регистрацией в первый класс «в связи с отсутствием свободных мест».
— Я считаю его незаконным. Мы год ходили в платный подготовительный класс, готовились к тому, чтобы поступить именно в лицей «Алгоритм» и именно рядом с домом! — говорит Публиков.
Он пояснил, что, согласно правилам, утвержденным приказом Минпросвещения России №458, в первую очередь в школу должны принимать тех, кто постоянно проживает в закрепленной за школой местности, то есть имеет регистрацию по месту жительства:
— Их заявления должны приниматься и рассматриваться в первую очередь, до 6 июля, а прочие — те, кто имеет временную регистрацию по месту пребывания, оформляются с 6 июля. Это касается даже первоочередников, внеочередников и имеющих преимущественное право на прием в школу.
А в «Алгоритм», как слышали родители, еще до 6 июля приняли детей с временной регистрацией и даже без регистрации. Об этом юристу рассказала завуч лицея
По этой причине житель требует «немедленно провести проверку этой информации и пересмотреть результаты приема тех, кого приняли в первый класс, и предоставить места детям с временной регистрацией только после того, как будут приняты дети с постоянной».
Он также считает, что если дела действительно обстоят так, то нужно «искать коррупционную составляющую».
В чате жителей Куюков были и такие высказывания: «Зачем я плачу арендодателю, если не могу попасть в эту школу!» — и ребенок, о котором здесь идет речь, возможно, был зачислен в первый класс, говорит Публиков.
«Реальное время» обратилось в исполком Пестречинского района с запросом — попросило пояснить, сколько мест для первоклассников в этом году было выделено в лицее «Алгоритм» в Куюках и сколько детей из подготовительного класса не смогли попасть в него из-за нехватки мест? Подробнее об ответах властях о проблеме нерезиновой школы — читайте в нашем материале.
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