На реставрацию казанского училища имени Фешина выделили более 854 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На ремонт казанского художественного училища имени Фешина на улице Карла Маркса, 70 татарстанские власти направят 854 млн рублей, средства поступят из бюджета республики, тендер появился на сайте госзакупок.

Исполнитель работ будет обязан завершить их к 12 декабря текущего года.

Согласно документации, в здании должны провести демонтажные и общестроительные работы, установить системы вентиляции и кондиционирования, заменить инженерные сети (проложить водопровод, канализацию), проложить электропроводку, а также провести работы по озеленению и т. д.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году был завершен первый этап — восстановлено самое сложное и аварийное южное крыло здания. На это потребовалось свыше полумиллиарда рублей, выделенных из республиканского бюджета, и без малого 3 года ремонтно-реставрационных работ.

На январь 2023 года примерно 45% от общего объема запланированных работ в здании общей площадью более 5 тыс. кв. метров уже выполнено — полностью восстановлен самый сложный и аварийный участок здания — его южное крыло.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» отправило запрос в Минкульт Татарстана с целью узнать подробности второго этапа реконструкции, а также о сроках завершения работ. Ответ будет опубликован по получении.

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Илина Хакимова