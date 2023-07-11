«Известия»: компании в 2022 году задолжали государству до 2,5 трлн рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

За прошлый год совокупная задолженность по налогам и сборам, налоговым санкциям, пеням, страховым взносам и процентам российских компаний выросла на 27,5%, до 2,5 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за 2022 год.

Для сравнения — дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей.

В качестве причины роста указываются отсрочка уплаты НДС отдельными компаниями, доначисления по налогу на прибыль организаций в результате налоговых проверок, неуплата текущих платежей юридическими лицами и платежей за использование природных ресурсов, особенно в части НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на нефть.

В 2023-м положительно на сборах может сказаться улучшение экономических показателей компаний, которые начнут восстанавливаться.

В заключении говорится, что в условиях дефицита бюджета «рост объема задолженности вызывает обеспокоенность комитета. <...> Следует при проведении налогового мониторинга прогнозировать риски возникновения задолженности по уплате налогов в отраслевом и региональном разрезе».

В Минфине России подчеркнули, что увеличение задолженности по доходам в 2022 году не превышает роста поступлений

— При этом причины роста дебиторской задолженности в номинальном выражении во многих случаях являются «разовыми», — сказали в ведомстве, обратив внимание, что они связаны со временным отражением в учете отдельных сумм.

В бюджет России пока еще не поступили около 1,5 трлн рублей средств налогоплательщиков, заявляли ранее СМИ. В январе — апреле 2023 года дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн рублей. Федеральный бюджет исполнен за январь — май с дефицитом в размере 3,7 трлн рублей.

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Илина Хакимова