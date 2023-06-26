«Ведомости»: в бюджет России пока не поступили около 1,5 трлн рублей средств налогоплательщиков

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В бюджет России пока еще не поступили около 1,5 трлн рублей средств налогоплательщиков, об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В январе — апреле 2023 года дефицит консолидированного бюджета составил 1,7 трлн рублей. Федеральный бюджет исполнен за январь — май с дефицитом в размере 3,7 трлн рублей.

Однако издание, ссылаясь на представителя казначейства, пишет, что из накопившихся 1,5 трлн рублей примерно 500 млрд рублей поступит в бюджет уже в ближайшее время. Оставшиеся 1 трлн рублей — переплаты, в том числе «поднятые» на единый налоговый счет (ЕНС), а также уже произведенные платежи, по которым пока проводятся проверки либо еще не сданы декларации.

Уточняется, что значительная часть старых переплат накопилась в том числе за пандемийные годы в связи с льготами, отсрочками и другими нюансами налогообложения в тот период.

Эти деньги потенциально распределятся в бюджет позже в течение года по мере формирования обязательств. Источник издания обратил внимание, что по закону средства ЕНС находятся в распоряжении налогоплательщика, который может в любой момент их вернуть или направить на предстоящие платежи по конкретному налогу.

По словам источника издания, крупный бизнес собирается оставить накопившиеся на ЕНС деньги в счет будущих налогов, потому что «так проще работать, а острой необходимости оформлять возврат у большинства из них нет».



В России поступления в федеральный бюджет от всей внешнеэкономической деятельности страны в 2023 году снизились в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Приблизительно за полгода было уплачено 949,7 млрд рублей — это 29% от годового прогноза (3,3 трлн). Уточняется, что самая крупная статья доходов по этому направлению — таможенные пошлины: они составили 486,8 млрд рублей и снизились на 70% к 2022-му, то есть почти на 1,1 трлн. Всего по итогам года прогнозируется 2,4 трлн доходов по этим платежам.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова