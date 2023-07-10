Под Казанью у челябинца изъяли около 2 кг мефедрона

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МВД России по Татарстану

На стационарном посту полиции «Малиновка» казанские сотрудники ГИБДД задержали пассажира автомобиля Skoda. Он перевозил около 2 кг мефедрона, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Запрещенные вещества у 34-летнего мужчины нашли во время досмотра иномарки. Он перевозил наркотики в сумке. После изъятия свертка, пассажир во всем сознался и пояснил, что устроился на работу наркокурьером за 300 тысяч рублей.

— По указанию куратора злоумышленник выехал в Ленинградскую область, где в лесном массиве выкопал тайник с наркотическим веществом. После чего на попутке отправился в Челябинск, где должен был сделать тайник с наркотическим веществом, — рассказала референт ОИиОС МВД по республике Эльмира Ахметшина.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео МВД России по Татарстану

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России («покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На днях в Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. Во время осмотра машины, остановленной на ул. Родины, оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами, общей массой более 650 граммов. После проведения исследования выяснилось, что в них содержится наркотическое средство каннабисной группы.



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Айрат Назипов