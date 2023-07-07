Полиция задержала казанца, подозреваемого в производстве наркосодержащих конфет

В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан задержали подозреваемого в незаконном производстве и сбыте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что во время осмотра машины, остановленной на ул. Родины, оперативники обнаружили объекты, внешне схожие с мармеладными конфетами общей массой более 650 граммов.

После проведения исследования выяснилось, что в них содержатся наркотическое средство каннабисной группы. В ходе дальнейшей работы в лесопосадке полицейские нашли два тайника, в которых также находились аналогичные предметы.

Во время обыска дома у подозреваемого были обнаружены мини-плантация для выращивания конопли, весы, упаковочные материалы, они направлены для проведения экспертизы.

Следователем отдела полиции №15 УМВД России по Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

— Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изъяты 89 кустов растений, вес которых в высушенном виде составил порядка 1,5 кг, около 240 граммов готовой марихуаны и 200 мл гашишного масла.

В пресс-службе министерства добавили, что фигурант признался в незаконном культивировании наркосодержащих растений с последующим выделением из них наркотического вещества для создания мармелада, который в дальнейшем шел на продажу.



В июне в Набережных Челнах задержали 23-летнего водителя иномарки из Санкт-Петербурга, который перевозил около 4 кг наркотиков.



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Илина Хакимова