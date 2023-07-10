В Татарстане утвердили порядок признания образовательных организаций инновационными площадками

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане утвержден порядок признания образовательных организаций, а также их объединений региональными инновационными площадками. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Региональными инновационными площадками будут признаны организации, которые реализуют инновационные проекты или программы, имеющие существенное значение для обеспечения модернизации и системы образования с учетом основных направлений развития Татарстана и реализации приоритетных направлений государственной политики.

Чтобы управлять деятельностью таких площадок, в республике создадут координационный совет по вопросам инновационной инфраструктуры в сфере образования Татарстана. Отвечать за него будет Министерство образования и науки республики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для признания организации региональной инновационной площадкой его руководителю необходимо подать заявку до 1 сентября. В документе должна быть информация о наименовании организации и ее местонахождении, цели и задачи, обоснование устойчивости результатов инновационного проекта и так далее.

Напомним, Татарстан находится в лидерах в России по числу использования передовых технологий, а также занимает первое место в рейтинге по уровню инновационной активности.

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Айрат Назипов