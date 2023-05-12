Татарстан занимает лидирующие позиции в России по числу использований передовых технологий — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Татарстан находится в лидерах в России по числу использований передовых технологий. Республика занимается первое место в рейтинге по уровню инновационной активности, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Также регион занимает второе место в стране по числу молодых ученых. Каждый четвертый специалист младше 30 лет.

Впрочем, без проблем не обходится. Научно-техническое развитие республики сдерживает высокая зависимость от импорта технологий в отдельных отраслях.

— У нас значительная доля зарубежного оборудования на промышленных предприятиях. Поэтому, пока (наблюдается, — прим. ред.) высокая доля зависимости от импорта услуг по подготовке обеспечения процесса производства, — рассказала заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы статистики по Татарстану Ольга Краснова.

Месяц назад кабинет министров Татарстана утвердил государственную программу «Научно-технологическое развитие», которая будет реализовываться на территории республики до 2030 года. Предполагается, что за это время регион сформирует мощную научно-образовательную экосистему для инновационного развития, а также сможет оказаться в числе 100 мировых лидеров в сферах нефтегазового дела, образования и лингвистики. Более того, данный проект поможет войти в топ-3 ведущих российских научно-образовательных центров, а также выбиться в лидеры по развитию креативной экономики. Подробности — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов