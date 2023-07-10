Татарстанцев предупредили о грозе, граде и сильном ветре 11 июля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, во вторник, 11 июля, ожидается ухудшение погоды. Гидрометцентр республики предупредил о грозе, граде и сильном ветре.

Ухудшение погоды ожидается завтра днем и вечером. Град может выпасть локально. Порывы ветра будут усиливаться до 16—21 м/с.

Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за непогоды, которая сохранится до 21 часа 10 июля. Прогнозировались грозы, ливневый дождь и град. Порывы ветра будут усиливаться до 15-20 м/с, локально — до 24 м/с.

Также в Татарстане действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары в восточных районах республики. По прогнозу специалистов, температуры воздуха будут достигать +30 градусов.

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Татьяна Демина