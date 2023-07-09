В Татарстане из-за грозы и жары объявили штормовое предупреждение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня на территории Татарстана ожидаются грозы, ливневые дожди и град. В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

Уточняется, что с 16 часов 9 июля до 21 часа 10 июля на территории республики произойдет резкое ухудшение погодных условий. Кроме того, синоптики прогнозируют сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с, а локально — и до 24 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев предупредили и о сильной жаре в период с 9 по 11 июля: в связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение. Так, на территории республики местами в восточных районах ожидается сильная жара +37 °С.

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Илина Хакимова