В Казани выросла медианная зарплата по заявленным вакансиям

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Казани в 2023 году выросла медианная зарплата по заявленным вакансиям, достигнув 45 тысяч рублей в месяц. Об этом на «деловом понедельнике» объявил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

— Уровень медианной заработной платы по заявленным вакансиям в Казани по итогу первого полугодия составила 45 тысяч рублей в месяц, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года, — сообщил он.

Самые высокие зарплаты в Казани — в сферах строительства, производства, транспорт и логистики, а также в ИТ-области. Низкий уровень оплаты труда сохраняется в образовательной сфере.



Тимур Муллин также рассказал, что в столице Татарстана летом 2023 года выросло количество вакансий в сферах промышленности, туризма, транспорта и торговли. С прошлого года в столице Татарстана сохраняется отрицательная динамика по предложениям о работе в строительной сфере.

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Татьяна Демина