Список персон

Муллин Тимур Фагимович

Гос. ведомства
Муллин Тимур Фагимович
Фото: предоставлено ГКУ «Центр занятости населения города Казани»

Общая информация

Родился 27 апреля 1989 года в г. Ташкент, Узбекская ССР.

Образование

2012 г. — Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, инженер.

2015 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет, юриспруденция, юрист.

Трудовая деятельность

2010–2013 гг. — электромонтер, инженер ООО «АРГО-Казань».

2013–2014 гг. — специалист эксперт отдела контроля органов власти Управления федеральной антимонопольной службы по РТ, г. Казань.

2014–2017 гг. — юрисконсульт отдела правового обеспечения Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани.

2017–2020 гг. — первый заместитель начальника управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г. Казани.

С 04.08.2020 г. — директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, ул. Декабристов, 81А
  • Телефон: (843) 562-48-33
  • Email: czn.g_kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://kazantrud.ru/

Дата последнего обновления: 23.10.2020


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