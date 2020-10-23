Муллин Тимур Фагимович
Общая информация
Родился 27 апреля 1989 года в г. Ташкент, Узбекская ССР.
Образование
2012 г. — Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, инженер.
2015 г. — Казанский (Приволжский) федеральный университет, юриспруденция, юрист.
Трудовая деятельность
2010–2013 гг. — электромонтер, инженер ООО «АРГО-Казань».
2013–2014 гг. — специалист эксперт отдела контроля органов власти Управления федеральной антимонопольной службы по РТ, г. Казань.
2014–2017 гг. — юрисконсульт отдела правового обеспечения Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани.
2017–2020 гг. — первый заместитель начальника управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата Исполнительного комитета г. Казани.
С 04.08.2020 г. — директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, ул. Декабристов, 81А
- Телефон: (843) 562-48-33
- Email: czn.g_kazan@tatar.ru
- Сайт: http://kazantrud.ru/
Дата последнего обновления: 23.10.2020