В Казани наибольший уровень конкуренции работодателей зафиксирован в сфере строительства и продаж

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани наибольший уровень конкуренции среди работодателей зафиксирован в сфере строительства и продаж, а среди соискателей — в ИТ-области. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

— Уровень конкуренции среди работодателей выше всего в наиболее дефицитных сферах. Это строительство с индексом 3,9, продажи — 4,1, производство, а также транспорт и логистика с индексом 3. Уровень конкуренции среди соискателей выше всего в ИТ-сфере с индексом 6,1, в маркетинге и рекламе (7,2), — рассказал он.

По его словам, в годовом эквиваленте по всем этим отраслям зарегистрирован рост средней зарплаты.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в Казани на 1 июля 2023 года в качестве безработных официально зарегистрировано 2 466 человек — в полтора раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы опустился до 0,38%.

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Татьяна Демина