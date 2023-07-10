Уровень регистрируемой безработицы в Казани опустился до 0,38%
В Казани продолжает сокращаться уровень регистрируемой безработицы. На 1 июля 2023 года он составил 0,38%. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.
Численность рабочей силы в столице Татарстана в 2023 году оценивается в 649 тысяч человек. Это на 5,7 тысячи человек больше, чем в прошлом году.
Напомним, в мае уровень регистрируемой безработицы в Казани оценивался в 0,39%. В целом по Татарстану он составлял 0,31%.
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