Количество зарегистрированных безработных в Казани сократилось в полтора раза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на 1 июля 2023 года в качестве безработных официально зарегистрировано 2 466 человек — в полтора раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

За январь — июнь этого года в центры занятости обратилось 5,4 тысячи казанцев. Это на 4 тысячи человек меньше, чем за первое полугодие 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане в мае 2023 года составил 0,31%. В Казани, а также в Верхнеуслонском и Муслюмовском районе республики он оценивался в 0,39%.



На 1 июля 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Казани составил 0,38%. Численность рабочей силы в столице Татарстана в 2023 году оценивается в 649 тысяч человек.



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Татьяна Демина