Новости общества

11:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Количество зарегистрированных безработных в Казани сократилось в полтора раза

10:34, 10.07.2023
Количество зарегистрированных безработных в Казани сократилось в полтора раза
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на 1 июля 2023 года в качестве безработных официально зарегистрировано 2 466 человек — в полтора раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.

За январь — июнь этого года в центры занятости обратилось 5,4 тысячи казанцев. Это на 4 тысячи человек меньше, чем за первое полугодие 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, уровень регистрируемой безработицы в Татарстане в мае 2023 года составил 0,31%. В Казани, а также в Верхнеуслонском и Муслюмовском районе республики он оценивался в 0,39%.

На 1 июля 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Казани составил 0,38%. Численность рабочей силы в столице Татарстана в 2023 году оценивается в 649 тысяч человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Центр занятости населения КазаниМуллин Тимур Фагимович

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также