Татарстанский бизнес в I полугодии 2023 года заплатил 487 млн рублей по налогу на добавленную стоимость

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 2022 год татарстанские предприятия и бизнес заплатили 1,4 млрд рублей по налогу на добавленную стоимость. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин.

За первое полугодие текущего года сумма составила 487 млн рублей.

Сафиуллин также рассказал о том, как часто налоговики совершают выездные налоговые проверки. По его словам, служба изменила подход и «главной тенденцией является то, что количество выездных проверок снижается и при этом растет их эффективность, акцент в контрольной работе сделан на снижение административной нагрузки на добросовестных налогоплательщиков».



В соответствии с Манифестом ФНС России приоритетным направлением деятельности службы является открытость к диалогу с налогоплательщиками, уточнил Сафиуллин.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

После проверки, в случае установления налоговым органом фактов нарушения налогового законодательства, нарушителя приглашают в налоговый орган, чтобы предложить добровольно устранить недочеты и замечания.

— И назначение выездной налоговой проверки — крайняя мера. Так, за 2022 год охват выездными налоговыми проверками составил всего 0,1% от числа плательщиков, стоящих на учете в налоговых органах республики, — сказал руководитель республиканского УФНС.

Он также подчеркнул, что налоговые проверки затрагивает тех налогоплательщиков, которые подпадают под критерии совершения налогового правонарушения. Они — общедоступны, утверждены Концепцией планирования выездных налоговых проверок и опубликованы на официальном сайте ФНС России nalog.gov.ru в разделе «Налогообложение в Российской Федерации/Контрольная работа/Концепция системы планирования выездных налоговых проверок».



Подробнее о том, как бизнесу республики избежать выездных налоговых проверок на предприятиях, а также какие методы ведения бизнеса чаще всего привлекают внимание инспекторов — читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова