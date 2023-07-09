В Нижегородской области установили мемориальную доску в память о Рашите Вагапове
В Нижегородской области на ул. Варварской 10/25 установили мемориальную доску в память о народном артисте Татарской АССР Рашите Вагапове, сообщил в своем telegram-канале губернатор области Глеб Никитин.
В здании на улице Варварской ранее располагался Нижегородский татарский педагогический техникум, в котором артист учился в 20-е годы XX века.
Автор мемориальной доски — молодой скульптор Камиль Валиуллин, автор идеи — директор Общественного фонда татарской культуры Татарстана имени Рашита Вагапова, председатель Казанского общества нижегородских татар Рифат Фаттахов.
Рашит Вагапов — основоположник профессиональной татарской эстрады и уроженец Нижегородской губернии. Артист родился в деревне Актуково Сергачского уезда — сейчас это место относится к Краснооктябрьскому округу Нижегородской области.
В мае в сквере Татарской государственной филармонии в Казани состоялся митинг-концерт, посвященный 115-летию со дня рождения выдающегося татарского певца Рашита Вагапова.
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