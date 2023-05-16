«Жемчужина песенного искусства»: в Казани почтили память Рашита Вагапова

Сегодня в сквере Татарской государственной филармонии в Казани состоялся митинг-концерт, посвященный 115-летию со дня рождения выдающегося татарского певца Рашита Вагапова. С приветствием от имени руководства республики к участникам и зрителям обратился председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. После возложения цветов к памятнику певцу лауреаты фестиваля имени Рашита Вагапова представили казанцам и гостям столицы Татарстана праздничный концерт.
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